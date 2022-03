Mit der „Krone“ zum Leuchtturmlauf in Podersdorf

3-Bundesländer-Cup ins Leben gerufen

Zum ersten Mal findet heuer der 3-Bundesländer-Cup statt: Er setzt sich aus drei traditionsreichen Laufveranstaltungen in Ostösterreich zusammen. Mit dabei sind der Wiener Feuerwehrlauf am 3. April in Wien, gefolgt vom Leuchtturmlauf in Podersdorf am 10. April und dem Leobersdorfer Brückenlauf am 1. Mai. Die Teilnahme an dem Cup ist ohne Aufpreis möglich. Jeder Teilnehmer bei allen drei 10-Kilometer-Läufen erhält außerdem ein Geschenk.