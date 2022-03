15 Genuss-Pakete von Risottomio zu gewinnen!

Italienische Moment für zu Hause

Sei es Risotto Milanese, Steinpilz-Risotto oder süßer Milchreis mit Erdbeeren zum Frühstück, die Bandbreite des italienischen Klassikers ist vermutlich unendlich. Doch die Zubereitung ist nicht immer so einfach, wie es anfangs scheint. Hier setzt Risottomio an und bietet Variationen des Leibgerichtes von Groß und Klein an, die wirklich jedem gelingen. Verwendet werden italienischer Reis und Zutaten aus biologischer Landwirtschaft - mit viel Amore und Sorgfalt in Wien gemischt und verpackt. Zu Hause zubereitet, sind die Risottigerichte in 20 Minuten fertig - ohne langes Rühren!