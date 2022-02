Vorarlberger Händler ziehen wieder positive Bilanz

„Im Großen und Ganzen sind die Zahlen natürlich erfreulich“, meinte Carina Pollhammer bei der Präsentation des aktuellen Konjunkturberichts des “Economica Instituts". Lockdownbedingte Umsätze wurden ausgeglichen, allerdings nicht in allen Branchen: Im Bekleidungs- und Schuhhandel läuft es nicht rund, auch Blumen, Schmuck, Sportartikel, Spielwaren, Bücher und Zeitschriften sind schwer an den Mann zu bringen. „Der Konjunkturbericht zeigt eine deutliche Unterscheidung zwischen Off- und Onlinehandel. Letzterer verbuchte ein deutliches Plus von 12,4 Prozent“, erklärt Peter Voithofer vom „Economica Institut“.