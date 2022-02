Grüne Ärzte fordern 32-Stunden-Woche

„Von Belastungen erholen“

„Gerade in Berufen, bei denen das Wohl des einzelnen Patienten im Vordergrund steht, brauchen die Beschäftigten Zeit, um sich von den körperlichen und psychischen Belastungen zu erholen“, erklärt Michael Lazansky, Spitzenkandidat der Grünen Ärzte bei der Wiener Ärztekammerwahl am 19. März. Immer mehr Mitarbeiter würden dem belastenden Berufsalltag nicht mehr standhalten und in andere Bereiche wechseln.