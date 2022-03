Auf zum WM-Quali-Kracher nach Cardiff!

Die Chance auf Österreichs erste WM-Teilnahme seit 1998 lebt. Zwei Siege trennen David Alaba, Marko Arnautovic & Co. vom Ticket zur Endrunde in Katar. Der erste Schritt soll am 24. März in Cardiff gegen Wales gemacht werden. Und die „Krone“ bringt Sie zu diesem Kracher im Play-off der WM-Qualifikation.