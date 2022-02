Venezianischer Fasching auf Salzburgs Straßen

Faschingsgilden erwachen nach dem Krieg

Dass dieser Brauch heute wieder so populär ist, verdankt Salzburg den großen Faschingsfesten in der Nachkriegszeit, in der auch die ersten Faschingsgilden gegründet wurden. Seither formten sich in Salzburg mehrere Faschingsvereine, die jährlich Faschingsprinzenpaare ernennen und zu Faschingsbällen laden.