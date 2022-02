FPÖ will Platz für Ukraine-Flüchtlinge schaffen

„Wenn es nach uns geht, müssen beide Häuser für Ukraine-Flüchtlinge aufgesperrt werden“, erklärt der Lungauer FPÖ-Obmann Eduard Egger. Er werde mit seinen Kollegen daher in der Sitzung der Gemeindevertretung am Montag einen Antrag einbringen, dass beide Häuser des derzeit leer stehenden Tamsweger Asyl-Quartiers für Flüchtlinge aus der Ukraine geöffnet werden sollen. „Dann muss aber auch klar sein, dass da wirklich Ukrainer zu uns kommen“, erklärt Egger. Junge Männer aus dem Nahen Osten wolle er aber nicht in Tamsweg.