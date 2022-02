Vorarlberg zeigt sich mit der Ukraine solidarisch

Eine Parteijugend war nicht bei der Kundgebung dabei - jene der FPÖ. Die Begründung von Sprecher Manuel Litzke fiel ausgesprochen dürftig aus: „Durch irgendeine Kundgebung am Festspielplatz in Bregenz wird sich an der verheerenden Situation in der Ukraine und für die Bevölkerung in der Ukraine rein gar nichts ändern.“ Eine klassische Themenverfehlung. Ein anderer FPÖ-ler hatte da weit mehr Fingerspitzengefühl bewiesen: Der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger ließ am Freitag nicht nur die ukrainische Flagge hissen, sondern betonte auch, dass die Stadt selbstverständlich bereit sei, Flüchtlinge aufzunehmen.