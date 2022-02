Linz-Legionärin in Ukraine: „Ihr geht es schlecht“

Sie schrieb mir per WhatsApp, dass es einmal Luftalarm gab. Und auch, dass Fallschirmspringer über der Stadt abgesprungen sein sollen... Weiß Linz-AG-Froschberg-Manager Robert Renner über das ukrainische Lemberg. Wo mit Margaryta Pesotska eine seiner Tischtennis-Legionärinnen seit ihrer Flucht aus Kiew am Freitag in einem völlig überfüllten Hotel wartet. Samt Kind und Ehemann. Dem an der nur wenige Kilometer entfernten Grenze zu Polen ukrainische Behörden die Ausreise untersagen, da er im kampffähigen Alter sei. „Margaryta schrieb mir kurz, dass es ihr sehr schlecht geht“, erzählt Klub-Aushängeschild Liu Jia hörbar angespannt.