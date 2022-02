Wintersportler sorgten für Megastaus

Wer am Sonntagvormittag zwischen Alberschwende und Bezau die Bregenzerwaldstraße L200 queren wollte, musste mit Bedacht vorgehen. Tausende Pkw rollten bereits am frühen Morgen in Richtung der Skigebiete des hinteren Bregenzerwaldes, erst gegen Mittag taten sich in der Autoschlange erste Lücken auf. Wer sich in das Skigebiet Mellau-Damüls aufmachte, musste mit Verzögerungen von rund 45 Minuten rechnen, in Richtung Warth war es zeitweise sogar deutlich mehr. Endlich am Skigebiet ankommen, wartete dann gleich die nächste Geduldsprobe: die Suche nach einem Parkplatz. Besonders schwierig gestaltete sich diese am Arlberg und in Mellau, für so manchen wurde der Weg zur Talstation zu einer „Skischuhwanderung“.