Her mit frischen Geschichten!

Die Gier nach frischen Geschichten wird zur echten Chance vor allem für junge Autoren, die mit den Rechten an ihren Stoffen verdienen und so auch ihren Bekanntheitsgrad steigern. Romane, die vielleicht gar nicht so viel Beachtung fanden, werden so einem größeren Publikum bekannt - denn das magische Pickerl „Demnächst auf Netflix“ auf einem Buch führt allein schon zu besseren Verkäufen.