Wenn der Urlaub tödlich endet

Die beiden besten Freundinnen Kate (Christina Wolfe) und Beth (Leighton Meester, bekannt aus „Gossip Girl“) jetten nach Kroatien, um ein Mädelswochenende dort zu verbringen. Doch der Kurzurlaub wird zum Albtraum - Kate wird tot aus dem Meer gezogen, und Beth gerät selbst ins Visier der Ermittler vor Ort. Sie darf das Land nicht verlassen, bis sie nicht mehr unter Verdacht steht. Also macht sie sich selbst an die Klärung des Falls - denn in der Mordnacht hatte sie mit Kate heftig gefeiert und einen Filmriss erlitten, was die blutigen Ereignisse betrifft. Was sie aber noch weiß: Sie hatten in einer Bar Männer kennengelernt.