Weibliche Agenten kämpfen mit Klischees

Da klingt das Lied „The Boys Wanna Be Her, The Girls Wanna Be Her“ („Die Jungs wollen so sein wie sie, die Mädels wollen so sein wie sie“) im Abspann nicht ganz glaubwürdig, denn auf der Flucht vor Klischees stolpert der Film selber zu oft in welche. Aber zumindest aus dem grauen Alltag katapultiert er einen ein bisserl raus.