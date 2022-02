Zwei neue Therapiezentren für erkrankte Seelen

Eröffnung im Juni geplant

Die Kabeg hat vom Land den Auftrag erhalten, die psychiatrischen Ambulatorien einzurichten. Am Hans-Gasser-Platz in Villach, wo die Unternehmerfamilie Marbek unter anderem 40 Mietwohnungen errichtet, werden im angrenzenden Gebäude Richtung Widmanneum 700 Quadratmeter für die neue Klinik ausgebaut. Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig: „Der Standort eignet sich sehr gut. Die Räumlichkeiten entsprechen den Anforderungen und sind zentral gelegen.“ Bereits im Juni soll die Einrichtung in Villach eröffnen.