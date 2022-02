„Sie kümmern sich wie um die eigenen Angehörigen“

In der letzten Lebensphase einen Unterschied zu machen – das ist das Ziel von Diplomkrankenschwester Andrea Sandmayer. „Auch wenn man medizinisch nicht mehr so viele Handlungsoptionen hat, verliert der Mensch trotzdem nicht an Wert und Würde. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen ihre letzte Lebensphase gut verbringen können“, sagt die 33-Jährige. Sie arbeitet auf der Lungen-Palliativstation im Uniklinikum.