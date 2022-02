Trotz Corona-Infektion Freunde getroffen

Am 3. Dezember 2021 hatte der Angeklagte, ein in Salzburg lebender Bosnier (30), nach einem positiven Test den Absonderungsbescheid von der Behörde erhalten. Nur einen Tag später verabredete er sich zu einem Treffen in Vöcklabruck, ging dazu sogar zum Bahnhof und ließ sich von zwei Freunden mit dem Auto abholen. Dabei setzte er mehrere Personen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus aus – gemäß Paragraf 178 StGB. Deshalb setzte es für den 30-Jährigen am Freitag beim Prozess im Landesgericht Salzburg zehn Monate Haft auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.