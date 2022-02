Zum dritten Mal Haft für liebeskranken Stalker

Mehrere Frauen getäuscht

Man sollte meinen, er hätte seine Lektion gelernt - doch nein, das nächste Opfer war eine 52-jährige Künstlerin, die ihre Werke auch via Facebook zeigte. „Er stellte ein gemeinsames Projekt in Aussicht, in Wahrheit wollte der mich aber nur einkochen“, so die Frau zur Richterin im LG Wien. Zwar sei der Mann tatsächlich kunstinteressiert gewesen, aber auch Alkoholiker: „Das hatte keine Zukunft.“ Für sie war es erledigt, für ihn nicht! Er startete ein „Online-Bombardement“ mit Fake-Profilen.