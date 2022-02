„Kumpel“ helfen älteren Menschen bei Muskelaufbau

Anschließend haben sich so viele interessierte Senioren beim Hilfswerk gemeldet, dass man nun weitere freiwillige Gesundheitsbuddys sucht. Sie machen mit den älteren Menschen Kräftigungs- sowie Mobilitätsübungen, geben Ernährungstipps und sind gern gesehene Gesprächspartner. Wer Buddy werden will: Die nächste Schulung startet am 3. März 2022, kurzfristige Anmeldungen sind möglich. Nähere Informationen erhalten Sie hier.