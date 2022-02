Trainingsgäste aus Ukraine bleiben vorerst in Wals

Um sich optimal auf den anstehenden Einsatz vorzubereiten, lud man am Montag die Ukrainer Denys Pavlov und Nikita Lovin als Traingspartner ein. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Ihrem Heimatland Ukraine, der extrem turbulenten Situation und der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung haben wir gemeinsam mit den beiden ukrainischen Athleten entschieden, das Sie bis auf weiteres in Wals bleiben können und wir Ihnen volleste Unterstützung geben. Wir hoffen das sich die Lage in naher Zukunft wieder stabilisiert und die beiden Athleten wieder zu Ihren Familien in die Ukraine zurückkehren können“, teilte der heimische Ringsportverband in einer Aussendung mit.