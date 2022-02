Ukraine: „Vergessener Krieg seit dem Jahr 2014“

Seit über 30 Jahren ist die Caritas in der Ukraine aktiv. „Es ist in der Ukraine, im Osten des Landes, ein vergessener Krieg seit dem Jahr 2014“, sagt Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner. 1,8 Millionen Binnenflüchtlinge gab es seither, eine Situation, die man in Österreich in den letzten Jahren oft vergessen hat.