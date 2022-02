Bewilligung von E-Rollstuhl wurde zur Geduldsprobe

Bereits im September hatte Samuel C. (Name geändert) den Antrag für die Kostenübernahme des E-Rollstuhls um rund 1900 Euro an die ÖGK gesendet. Dann hieß es warten. Lange. Anfang Dezember fragte der Steirer nach: „Es hieß, bei der Bearbeitung gebe es einen Rückstau von drei Monaten. Man versprach aber einen Rückruf.“ Statt des Anrufs kam die Ablehnung. Herr C. beschwerte sich Ende Dezember, bot an, weitere Befunde zu übermitteln, und ersuchte um Hilfe.