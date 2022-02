Gauder Fest findet nach Corona-Pause wieder statt

Nach zweijähriger Corona-bedingter „Zwangspause“ wird das Gauder Fest im Tiroler Zillertal heuer wieder stattfinden. Wie die Verantwortlichen am Freitag per Aussendung mitteilten, soll Österreichs größtes Trachtenfest von 28. April bis 1. Mai in Zell am Ziller wie gewohnt über die Bühne gehen - mit Wettkämpfen, Musik, Ausstellungen und Bier.