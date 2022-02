Laut Salzburg AG: Preissicherheit bei Strom

Kein Aufnahmestopp bei Neukunden in Sicht

Fakt ist, dass zuletzt vermehrt Warnungen aufgetaucht sind, wonach große internationale Anbieter ihre Marktmacht ausnützen würden. Die Salzburg AG will von außerplanmäßigen Änderungen nichts wissen: „Aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie der Salzburg AG kann das Unternehmen eine weitere Preiserhöhung [außer jener am 1. April 2022, Anm.] für Strom und Gas für das Jahr ausschließen“, sagte eine Konzernsprecherin. Auch ein Neukunden-Aufnahmestopp sei nicht am Radar.