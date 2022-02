Lkw-Fahrer flüchtete nach Kollision mit Balkon

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein 42-jähriger Ungar mit seinem Lkw einen Balkon in Mauterndorf. Nachdem er den Schaden betrachtete, setzte er sich allerdings wieder ans Steuer und fuhr auf der Katschbergstraße (B99) davon. Polizisten konnten den Vorfall allerdings von der Polizeiinspektion aus beobachten und stoppten den Lenker schließlich in St. Michael.