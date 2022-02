Deutscher Skifahrer (21) verunglückt tödlich

Gemeinsam mit seinen Eltern war der 21-jährige Deutsche am Donnerstag auf den Skipisten in Saalbach-Hinterglemm unterwegs. Als die Eltern den Sohn aus den Augen verloren, begann die Suche nach dem 21-Jährigen. Schließlich fand ihn eine Bekannte rund zehn Meter abseits der Piste regungslos in einem kleinen Waldstück. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschrauber konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.