„Sind besorgt“: Sorge um Ukraines Para-Athleten

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine mit Blick auf die am 4. März beginnenden Winter-Paralympics in Peking auf die Olympische Waffenstillstandsresolution verwiesen. „Sie fordert die Einhaltung des Olympischen Waffenstillstands sieben Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar 2022, bis sieben Tage nach Ende der Paralympischen Winterspiele am 21. März“, teilte das IPC mit. Zudem hat Waleri Suschkewitsch, Präsident des ukrainischen Paralympischen Komitees, Sorge um seine Athletinnen und Athleten.