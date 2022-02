Bald in Wien: Ottakringer Vinyl & Music Festival

Rechtzeitig zur Lockerung der Maßnahmen und der Aufhebung der Sperrstunde geht das „Vinyl & Music Festival“ in der Ottakringer Brauerei am 5. und 6. März in seine fünfte Runde. Erstmals mit Outdoor-Bühne und massivem Programm. Dazu verlosen wir 3x2 Festivalpässe für das musikalische Event-Highlight.