„Egmont BÄNG! Comics“ startet mit Idefix durch!

Kindgerechte Sprache, aber mit dem Asterix-Wortwitz

Auch Asterix-Übersetzer Klaus Jöken freut sich auf die neue Herausforderung: „Natürlich werden in der Serie ‚Idefix und die Unbeugsamen‘ die üblichen in ‚Asterix‘ geltenden Regeln beibehalten. So muss der Name eines gallischen Hundes auf ‚ix‘ enden, wie ‚Dertutnix‘, während römische Hunde hinten das lateinische ‚us‘ haben, wie ‚Gehbeifus‘ oder ‚Speichelflus‘“. Die zugrundeliegende Fernsehserie richte sich vor allem an Kinder, andererseits möchten mitschauende und -lesende Erwachsene auch etwas zu lachen haben und erwarten sicher den üblichen Asterix-Wortwitz, so Jöken, der die Welt der unbeugsamen Gallier wie kaum ein anderer kennt. „Das war ein ziemlicher Spagat zwischen kindgerechter Sprache und adäquat zu übersetzenden Wortspielen.“