„Ich spiele Eishockey für mein Herz“

Die Eishockeyliga-Rivalen heulten schon davor auf, obwohl es die Eisbullen erst am Mittwoch bestätigten: Der Leader lieh sich noch vorm Transferschluss Tormaschine Brian Lebler von Linz aus. Beim Schlusslicht ist Sonntag die Saison vorbei, in Salzburg soll der 33-jährige Top-Torjäger der letzte Mosaikstein für den heiß ersehnten Eishockeyliga-Titel sein. „In den letzten zwei Jahren mit Linz nicht die Play-offs zu erreichen, ist hart“, will der Austro immer auf höchstem Level um die Meisterschaft spielen.