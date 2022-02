Feuerwehrfeste: Bei Florianis brennt der Hut

Sie sind rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr einsatzbereit und setzen dabei nicht selten ihr eigenes Leben aufs Spiel, wenn es darum geht, Brände zu bekämpfen, technische Hilfsleistungen zu geben, Menschenleben zu retten, Tiere aus misslichen Lagen zu befreien oder in Katastrophenfällen wertvolle Hilfe zu leisten – die Männer und Frauen der 429 Kärntner Feuerwehren. Und dabei wird leider viel zu oft vergessen, dass diese Einsatzorganisationen „um Gottes Lohn“ arbeiten, also keinen Cent dafür bekommen und in Ausnahmefällen sogar Urlaub nehmen müssen, um für die Allgemeinheit da sein zu können.