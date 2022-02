Geschworene entschieden: Es war kein Mordversuch

Mordversuch lautete die Anklage gegen den 66-jährigen Rasim D. aus Zell/Pram. Der gebürtige Mazedonier hatte sich am 31. Oktober 2021 - dem Halloween-Abend - nach einem Lokalbesuch trotz 0,92 Promille Alkohol im Blut noch ans Steuer seines Wagens gesetzt. In Thomasroith sah er einen Bekannten, der sich um einen schwer betrunkenen 24-jährigen Freund (1,9 Promille) kümmerte. D. stoppte, zwischen beiden Alkoholisierten kam es dann zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Jüngere den Pensionisten als „Scheiß-Jugo“ beschimpft haben soll.