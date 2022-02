Forscher züchten in Südafrika streifenloses Zebra

Wie züchtet man dem Zebra die sprichwörtlichen Zebrastreifen weg? Was ebenso absurd wie ehrgeizig klingt, ist die Kernfrage eines Experiments in Südafrika, das nach jahrzehntelangen Zuchtversuchen jetzt vor seinem erfolgreichen Abschluss steht. Es geht um die Quaggas, eine ausgestorbene Zebra-Unterart, die noch Ende des 17. Jahrhunderts in großen Herden Südafrikas Steppen bevölkerte.