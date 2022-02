Russisches Geld für die Festspiele

Die Alt-Präsidentin hält immer noch ihre schützende Hand über die Festspiele, bekommt man den Eindruck. Die zweite Reihe liegt ihr nicht. So hat sie in Sachen Sponsoren auch schon für die nächsten Jahre vorgebaut. Für 2022 bis 2026 hat sie noch 23 Millionen Euro an Sponsorgelder eingeworben. „Damit meine Nachfolgerin nicht gleich im ersten Jahr der Wöd an Haxn ausreißen muss“, wie es Rabl-Stadler formuliert. Die Nachfolgerin weiß das zu schätzen. „Die Festspiele sind exzellent aufgestellt“, sagt Hammer.