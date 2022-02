Zehn durgol Pakete für Frühjahrsputz gewinnen!

2. Von Raum zu Raum hanteln

Damit die Putzmotivation auch lang genug andauert, mache dir am besten einen Plan und hantle dich von Raum zu Raum. Wenn du in der Küche beginnst, befreie alle Oberflächen mit dem durgol Küchen-Reiniger von Fett und Kalk. Er sorgt mit seinem angenehmen Zitrusduft dafür, dass nicht nur alles glänzt, sondern auch gut riecht. Außerdem ist er lebensmittelsicher und biologisch gut abbaubar. Um die Fliesen und Fugen in der Küche und anschließend im Badezimmer wieder zum Strahlen zu bringen, verwende den Schnell-Entkalker durgol universal oder durgol universal bio. Gegen Kalk und Schmutz in der Badewanne sowie Dusche bietet sich der durgol Bad-Reiniger an. Durch seinen speziellen Abperleffekt bleiben die Armaturen und Waschbecken länger schön und wirken wie neu.