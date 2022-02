Mit der „Krone“ zum Slalom-Spektakel in Flachau

Nach den Olympischen Winterspielen in China geht jetzt der Ski-Weltcup in die Schlussphase. Und die Ski-Stars machen dabei auch noch einen Abstecher nach Österreich. Am 9. März gastieren die Slalom-Asse in Flachau. Das Flutlicht-Spektakel (17:45 Uhr und 20:45 Uhr) ist das Ersatzrennen für den abgebrochenen Zagreb-Slalom.