Promusica Carinthia: Unglück kommt selten allein

Start ist am Sonntag, 6. März, um 10.30 Uhr mit dem Duo Sonoma. Mira (Violine) und Sarah Gregorič (Gitarre) warten mit jugendlicher Frische und musikalischer Vielfalt auf. Reiner: „Neben Klassik, Jazz und moderner Musik werden auch Eigenkompositionen erklingen.“ Am 3. April ist die Villacher Flötistin Leona Rajakowitsch zu hören. Sie punktete in der Pandemie mit „Raus“-Konzerten im Garten. Promusica ist wieder online. Reiner: „Bitte logt euch ein, damit wir Newsletter versenden können!“