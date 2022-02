Semesterferien: Heimische Gäste retten Bilanz

Hoffnung für Ostern

Das zeige einmal mehr, dass einheimische Gäste immer wichtiger werden. Kuttnig: „In den vergangenen Jahren wurden diese oftmals vernachlässigt.“ Heuer dürften sie nach dem Fernbleiben ausländischer Urlauber die Bilanz retten. Dabei setzen die heimischen Touristiker auch auf die beiden großen Bundesländer Oberösterreich und Steiermark, die am Wochenende in die Semesterferien gestartet sind. Auch der Blick in Richtung Ostern lasse viele Hoteliers noch hoffen, die Ausfälle der vergangenen Wochen ausgleichen zu können. „Der März ist auch noch gut gebucht“, erklärt der Spartengeschäftsführer.