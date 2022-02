Über 20 Brautpaare gaben sich das Ja-Wort

Für Hanna Weichselbaumer und Martin Thaler ist das Datum des 22.2.2022 etwas ganz Besonderes: Denn am Dienstagvormittag gaben sich die beiden Innsbrucker im Marmorsaal im Schloss Mirabell das Jawort. In der Landeshauptstadt heirateten an diesem Tag insgesamt 22 Paare.