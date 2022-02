10 Genuss-Gutscheine von „Horvath’s“ zu gewinnen!

Auch die Söhne Andreas und Philipp Horvath tüftelten, wie schon ihre Eltern und Urgroßeltern, an innovativen und vor allem modernen Produkten - wie Vodka, Gänserndorfer Edelbränden oder ausgefallenen Frucht- und Creme-Likören, die in der hauseigenen Produktion in Deutsch-Wagram in Niederösterreich erzeugt werden. Gemeinsam verfolgt die ganze Familie die Philosophie, österreichische Lebensmittel zu veredeln und dem Zeitgeist entsprechend anzubieten.