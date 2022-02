Olympia-Helden in Wien ++ Arnautovic-Doppelpack

Österreichs Olympia-Helden werden in der Wiener Hofburg empfangen, Katharina Liensberger und Johannes Strolz zu Gast im krone.tv-Studio und ÖFB-Star Marko Arnautovic sorgt mit einem Doppelpack für Jubel in Italien - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 22. Februar.