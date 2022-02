Nirgends ist der Bodensee so tödlich wie im Ländle

Die österreichische Seepolizei verzeichnete mit 231 Einsätzen ein Plus von vier Ausrückungen. Die Zahl der dabei beanstandeten schifffahrtsrechtlichen Übertretungen war deutlich niedriger als in den vergangenen Jahren, was die Seepolizei auf die zahlreichen Schlechtwetterphasen zurückführt. Das Bodenseewetter war laut Aussendung 2021 insgesamt durchschnittlich. Der Winter war eher sturmarm, der Sommer hingegen reich an Gewittern und Stürmen. Der Pegel zeigte keine übermäßigen Schwankungen.