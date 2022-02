Schizophrener Brandstifter bleibt in der Anstalt

Jener Feuerteufel, der im Mai 2021 in einer Garage in Lustenau einen Brand legte und danach flüchtete, bleibt in der geschlossenen Abteilung des Landeskrankenhauses in Rankweil. Das wurde am Freitag im Schöffenprozess am Landesgericht rechtskräftig beschlossen. Der 39-jährige Beschuldigte leidet an Schizophrenie.