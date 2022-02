Geländewagen durchbricht Zaun und überschlägt sich

Ein 44-Jähriger fuhr gegen 1 Uhr mit seinem Geländewagen auf der St. Gallerstrasse von St. Gallen kommend in Richtung Rehetobel. In einer Linkskurve stieß der Mann mit dem Auto gegen einen Röhrenzaun und durchbrach diesen. In der Folge stürzte das Auto mitsamt dem Fahrer über die Stützmauer auf die darunterliegende, abschüssige Wiese. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und kam gut 60 Meter unterhalb der Straße in einem Garten zu stehen.