Rote Teufel nach neun Wochen wieder gefordert

Die Situation in der Tabelle

Die Harder liegen nach 15 Begegnungen mit 25 Punkten aktuell auf dem zweiten Tabellenrang, nur einen Punkt hinter dem derzeitigen Tabellenführer Krems, der durch den Auswärtssieg gegen Ferlach am vergangenen Wochenende an den Seestädtern vorbeigezogen ist. Allerdings haben die Roten Teufel bislang auch zwei Spiele weniger in der Liga absolviert. Westwien hat nach 16 Runden insgesamt 23 Zähler am eigenen Konto und liegt derzeit auf Rang fünf. Im Hinspiel trennten sich die Roten Teufel und die Glorreichen Sieben in der Sporthalle am See mit einem 26:26 Unentschieden.