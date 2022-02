Inspiration für nächsten Streaming-Abend gewinnen!

Mit dem Siegeszug der Streamingdienste ist das Angebot an Film- und TV-Inhalten - und die Zahl der unterschiedlichen Anbieter - in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Noch nie zuvor hatte jeder einzelne von uns eine derart gewaltige Menge an ständig verfügbaren Fernsehinhalten: von Filmklassikern über aktuelle Hollywood-Blockbuster bis hin zu einer unvergleichbaren Fülle an Genreproduktionen haben wir auf Amazon Prime, Netflix und Co. heute jeden Tag aufs Neue die buchstäbliche Qual der Wahl!