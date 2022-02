Erfolgreiches ÖOC-Team ++ Thiem aus Top 50

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind beendet, Österreich jubelt über die zweiterfolgreichsten Spiele nach Turin und Dominic Thiem fällt in der Tennis-Weltrangliste aus den Top 50 - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 21. Februar.