Gewinnen Sie mit „King Richard“ Tennis-Tickets

„King Richard“ (ab 25. 2. im Kino) erzählt die Geschichte des ehrgeizigen Familienvaters Richard Williams, der seine Töchter Venus und Serena aus dem ärmlichen Compton in Kalifornien an die Weltspitze des Tennissports führt. Hollywoodstar Will Smith überzeugt in dem Familien- und Sportdrama als Vater, der trotz vieler Hürden unbeirrt sein Ziel verfolgt - für die Rolle wurde Smith verdient für einen Oscar nominiert. Die legendären Tennisschwestern wirkten an dem packenden Filmprojekt von Regisseur Reinaldo Marcus Green als ausführende Produzentinnen mit. krone.at hat zum Kinostart genau das richtige Gewinnspiel für Tennis-Fans und verlost 1 x 2 Tickets für das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle!