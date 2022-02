Schallenberg bedauert Linharts Berlin-Bestellung

Der Botschafterposten in Berlin wird neu ausgeschrieben. Das hat Außenminister Alexander Schallenberg am Sonntagabend in der „ZiB2“ gesagt. Eigentlich hätte der Vorarlberger Kurzzeit-Außenminister und Spitzendiplomat Michael Linhart, der sich gar nicht für das Amt beworben hatte, den Posten Anfang März antreten sollen. Damit alles „seine Richtigkeit“ habe, soll es nun am Montag eine neue Ausschreibung geben. Schallenberg sprach von einem „Fehler, den ich wahnsinnig bedaure“.