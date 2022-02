Trio fuhr mit geklauten Verkehrszeichen im Zug

Zwei 16-Jähriger aus St. Georgen im Attergau und Neukirchen am Walde und eine 15-Jährige aus Linz feierten in der Nacht in Sankt Georgen im Attergau ihren Berufsschulabschluss. Gegen 0.30 Uhr verließen die drei Jugendlichen das Haus und gingen zu Fuß zur Kreuzung Wildenhagerstraße mit Kalvarienberg im Ortsgebiet von Sankt Georgen im Attergau. Dort montierten sie zwei Schilder von einer Eisenstange ab.