Schwer bewaffnete Drogenbande hochgenommen

Die Wiener Polizei hat nach längeren Ermittlungen in der Vorwoche eine Drogenbande zerschlagen und sechs Männer und eine Frau festgenommen. „Die sieben Beschuldigten wurden bereits in eine Justizanstalt überstellt“, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Es wurden Drogen im Wert von mehr als 20.000 Euro, zwei verbotene Waffen - eine abgesägte Schrotflinte und eine Stichwaffe - sowie ein Gasrevolver, eine Gaspistole, gefälschte Dokumente und Bargeld sichergestellt.